Информация за ORCA (ORCAI) Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation Официален уебсайт: https://www.orcadefai.com/ Бяла книга: https://www.orcadefai.com/

Токеномика и анализ на цената за ORCA (ORCAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ORCA (ORCAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 800.64K $ 800.64K $ 800.64K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 800.64K $ 800.64K $ 800.64K Рекорд за всички времена: $ 0.0016782 $ 0.0016782 $ 0.0016782 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00080064 $ 0.00080064 $ 0.00080064 Научете повече за цената на ORCA (ORCAI)

Токеномика на ORCA (ORCAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ORCA (ORCAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORCAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORCAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORCAI, разгледайте цената в реално време на токените ORCAI!

