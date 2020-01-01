Токеномика на ORC (ORC) Открийте ключова информация за ORC (ORC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony. Официален уебсайт: https://orc.gold/

Токеномика и анализ на цената за ORC (ORC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ORC (ORC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Рекорд за всички времена: $ 0.01816074 $ 0.01816074 $ 0.01816074 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00105827 $ 0.00105827 $ 0.00105827 Научете повече за цената на ORC (ORC)

Токеномика на ORC (ORC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ORC (ORC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORC, разгледайте цената в реално време на токените ORC!

Прогноза за цената за ORC Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORC? Нашата страница за прогноза за цената ORC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

