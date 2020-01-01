Токеномика на Orbs (ORBS) Открийте ключова информация за Orbs (ORBS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Orbs (ORBS) Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Официален уебсайт: https://www.orbs.com/ Бяла книга: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Купете ORBS сега!

Токеномика и анализ на цената за Orbs (ORBS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orbs (ORBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.11M $ 89.11M $ 89.11M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 190.14M $ 190.14M $ 190.14M Рекорд за всички времена: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Текуща цена: $ 0.0189965 $ 0.0189965 $ 0.0189965 Научете повече за цената на Orbs (ORBS)

Токеномика на Orbs (ORBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Orbs (ORBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORBS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORBS, разгледайте цената в реално време на токените ORBS!

Прогноза за цената за ORBS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORBS? Нашата страница за прогноза за цената ORBS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORBS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!