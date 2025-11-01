Информация за цената за Orbitt Token (ORBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.097659 24-часов нисък $ 0.102505 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.097659 24-часов висок $ 0.102505 Рекорд за всички времена $ 0.694947 Най-ниска цена $ 0.00138494 Промяна на цената (1ч) +1.09% Промяна на цената (1д) +3.49% Промяна на цената (7д) -4.60%

Цената в реално време за Orbitt Token (ORBT) е$0.101601. През последните 24 часа ORBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.097659 до най-висока стойност $ 0.102505, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORBT е $ 0.694947, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00138494.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORBT има промяна от +1.09% за последния час, +3.49% за 24 часа и -4.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Orbitt Token (ORBT)

Пазарна капитализация $ 1.51M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.02M Циркулиращо предлагане 14.94M Общо предлагане 19,999,622.39577021

Текущата пазарна капитализация на Orbitt Token е $ 1.51M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORBT е 14.94M, като общото предлагане е 19999622.39577021. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.02M.