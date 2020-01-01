Токеномика на OrbitAI (ORBIT) Открийте ключова информация за OrbitAI (ORBIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OrbitAI (ORBIT) OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI's intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Официален уебсайт: https://orbitai.org/

Токеномика и анализ на цената за OrbitAI (ORBIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OrbitAI (ORBIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 91.53K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.35K Рекорд за всички времена: $ 0.752919 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00945704 Текуща цена: $ 0.00966142

Токеномика на OrbitAI (ORBIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OrbitAI (ORBIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORBIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORBIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORBIT, разгледайте цената в реално време на токените ORBIT!

Прогноза за цената за ORBIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORBIT? Нашата страница за прогноза за цената ORBIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

