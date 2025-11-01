Информация за цената за Oracle xStock (ORCLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 267.23 $ 267.23 $ 267.23 24-часов нисък $ 277.07 $ 277.07 $ 277.07 24-часов висок 24-часов нисък $ 267.23$ 267.23 $ 267.23 24-часов висок $ 277.07$ 277.07 $ 277.07 Рекорд за всички времена $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Най-ниска цена $ 267.23$ 267.23 $ 267.23 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -3.54% Промяна на цената (7д) -10.62% Промяна на цената (7д) -10.62%

Цената в реално време за Oracle xStock (ORCLX) е$267.26. През последните 24 часа ORCLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 267.23 до най-висока стойност $ 277.07, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORCLX е $ 341.33, а най-ниската цена за всички времена е $ 267.23.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORCLX има промяна от +0.01% за последния час, -3.54% за 24 часа и -10.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Oracle xStock (ORCLX)

Пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M Циркулиращо предлагане 3.75K 3.75K 3.75K Общо предлагане 29,218.015253962 29,218.015253962 29,218.015253962

Текущата пазарна капитализация на Oracle xStock е $ 1.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORCLX е 3.75K, като общото предлагане е 29218.015253962. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.81M.