Токеномика на Oracle AI (ORACLE) Открийте ключова информация за Oracle AI (ORACLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Oracle AI (ORACLE) OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Официален уебсайт: https://www.oracleai.app/ Бяла книга: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Купете ORACLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Oracle AI (ORACLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oracle AI (ORACLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 144.62K $ 144.62K $ 144.62K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 844.11M $ 844.11M $ 844.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 171.33K $ 171.33K $ 171.33K Рекорд за всички времена: $ 0.01300449 $ 0.01300449 $ 0.01300449 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017133 $ 0.00017133 $ 0.00017133 Научете повече за цената на Oracle AI (ORACLE)

Токеномика на Oracle AI (ORACLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oracle AI (ORACLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORACLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORACLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORACLE, разгледайте цената в реално време на токените ORACLE!

Прогноза за цената за ORACLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORACLE? Нашата страница за прогноза за цената ORACLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORACLE сега!

