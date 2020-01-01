Токеномика на ORA Coin (ORA) Открийте ключова информация за ORA Coin (ORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Официален уебсайт: https://ora.io

Токеномика и анализ на цената за ORA Coin (ORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ORA Coin (ORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Общо предлагане: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Циркулиращо предлагане: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Рекорд за всички времена: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03251461 $ 0.03251461 $ 0.03251461 Текуща цена: $ 0.03475194 $ 0.03475194 $ 0.03475194 Научете повече за цената на ORA Coin (ORA)

Токеномика на ORA Coin (ORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ORA Coin (ORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORA, разгледайте цената в реално време на токените ORA!

Прогноза за цената за ORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORA? Нашата страница за прогноза за цената ORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

