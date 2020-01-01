Токеномика на Opus (OPUS) Открийте ключова информация за Opus (OPUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Opus (OPUS) Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled. Официален уебсайт: https://opusgenesis.ai

Токеномика и анализ на цената за Opus (OPUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Opus (OPUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Рекорд за всички времена: $ 0.084014 $ 0.084014 $ 0.084014 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00199473 $ 0.00199473 $ 0.00199473 Текуща цена: $ 0.00606133 $ 0.00606133 $ 0.00606133 Научете повече за цената на Opus (OPUS)

Токеномика на Opus (OPUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Opus (OPUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPUS, разгледайте цената в реално време на токените OPUS!

Прогноза за цената за OPUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPUS? Нашата страница за прогноза за цената OPUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPUS сега!

