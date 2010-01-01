Токеномика на Opus CASH (CASH) Открийте ключова информация за Opus CASH (CASH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Opus CASH (CASH) Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Официален уебсайт: https://www.opus.money/

Токеномика и анализ на цената за Opus CASH (CASH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Opus CASH (CASH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 367.65K $ 367.65K $ 367.65K Общо предлагане: $ 368.09K $ 368.09K $ 368.09K Циркулиращо предлагане: $ 368.09K $ 368.09K $ 368.09K FDV (оценка при пълна реализация): $ 367.65K $ 367.65K $ 367.65K Рекорд за всички времена: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Текуща цена: $ 0.998926 $ 0.998926 $ 0.998926 Научете повече за цената на Opus CASH (CASH)

Токеномика на Opus CASH (CASH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Opus CASH (CASH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CASH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CASH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CASH, разгледайте цената в реално време на токените CASH!

