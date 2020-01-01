Токеномика на opTrade AI (OPTR) Открийте ключова информация за opTrade AI (OPTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за opTrade AI (OPTR) Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available. Официален уебсайт: https://www.optrade.ai/ Купете OPTR сега!

Токеномика и анализ на цената за opTrade AI (OPTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за opTrade AI (OPTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 709.45K $ 709.45K $ 709.45K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 860.49K $ 860.49K $ 860.49K FDV (оценка при пълна реализация): $ 824.48K $ 824.48K $ 824.48K Рекорд за всички времена: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.246372 $ 0.246372 $ 0.246372 Текуща цена: $ 0.837033 $ 0.837033 $ 0.837033 Научете повече за цената на opTrade AI (OPTR)

Токеномика на opTrade AI (OPTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на opTrade AI (OPTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPTR, разгледайте цената в реално време на токените OPTR!

Прогноза за цената за OPTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPTR? Нашата страница за прогноза за цената OPTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPTR сега!

