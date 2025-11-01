Информация за цената за Optopia AI (OPAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.20% Промяна на цената (1д) +0.62% Промяна на цената (7д) -30.32% Промяна на цената (7д) -30.32%

Цената в реално време за Optopia AI (OPAI) е--. През последните 24 часа OPAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OPAI е $ 0.00315088, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OPAI има промяна от +0.20% за последния час, +0.62% за 24 часа и -30.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Optopia AI (OPAI)

Пазарна капитализация $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.36K$ 31.36K $ 31.36K Циркулиращо предлагане 6.54B 6.54B 6.54B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Optopia AI е $ 20.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OPAI е 6.54B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.36K.