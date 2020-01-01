Токеномика на OptionsAI (OPTION) Открийте ключова информация за OptionsAI (OPTION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OptionsAI (OPTION) Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Официален уебсайт: https://www.optionsai.tech/ Бяла книга: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Купете OPTION сега!

Токеномика и анализ на цената за OptionsAI (OPTION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OptionsAI (OPTION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 143.03K $ 143.03K $ 143.03K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 168.27K $ 168.27K $ 168.27K Рекорд за всички времена: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00653446 $ 0.00653446 $ 0.00653446 Текуща цена: $ 0.01685781 $ 0.01685781 $ 0.01685781 Научете повече за цената на OptionsAI (OPTION)

Токеномика на OptionsAI (OPTION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OptionsAI (OPTION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPTION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPTION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPTION, разгледайте цената в реално време на токените OPTION!

Прогноза за цената за OPTION Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPTION? Нашата страница за прогноза за цената OPTION съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPTION сега!

