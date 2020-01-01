Токеномика на Optimus AI (OPTI) Открийте ключова информация за Optimus AI (OPTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Optimus AI (OPTI) Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup. Официален уебсайт: https://www.optimustoken.io/ Бяла книга: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Купете OPTI сега!

Токеномика и анализ на цената за Optimus AI (OPTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Optimus AI (OPTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Рекорд за всички времена: $ 0.617148 $ 0.617148 $ 0.617148 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01126845 $ 0.01126845 $ 0.01126845 Текуща цена: $ 0.02587673 $ 0.02587673 $ 0.02587673 Научете повече за цената на Optimus AI (OPTI)

Токеномика на Optimus AI (OPTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Optimus AI (OPTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPTI, разгледайте цената в реално време на токените OPTI!

Прогноза за цената за OPTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPTI? Нашата страница за прогноза за цената OPTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPTI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!