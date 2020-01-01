Токеномика на Opriva AI (OPRV) Открийте ключова информация за Opriva AI (OPRV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Opriva AI (OPRV) Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user. Официален уебсайт: https://opriva.io/ Бяла книга: https://opriva.gitbook.io/ Купете OPRV сега!

Токеномика и анализ на цената за Opriva AI (OPRV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Opriva AI (OPRV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Рекорд за всички времена: $ 0.00803921 $ 0.00803921 $ 0.00803921 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012015 $ 0.00012015 $ 0.00012015 Научете повече за цената на Opriva AI (OPRV)

Токеномика на Opriva AI (OPRV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Opriva AI (OPRV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPRV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPRV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPRV, разгледайте цената в реално време на токените OPRV!

Прогноза за цената за OPRV Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPRV? Нашата страница за прогноза за цената OPRV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPRV сега!

