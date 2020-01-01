Токеномика на Operon Origins (ORO) Открийте ключова информация за Operon Origins (ORO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Официален уебсайт: https://operonorigins.com/ Бяла книга: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Купете ORO сега!

Токеномика и анализ на цената за Operon Origins (ORO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Operon Origins (ORO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Рекорд за всички времена: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00033202 $ 0.00033202 $ 0.00033202 Научете повече за цената на Operon Origins (ORO)

Токеномика на Operon Origins (ORO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Operon Origins (ORO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORO, разгледайте цената в реално време на токените ORO!

Прогноза за цената за ORO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORO? Нашата страница за прогноза за цената ORO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ORO сега!

