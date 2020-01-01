Токеномика на Operating System (OPSYS) Открийте ключова информация за Operating System (OPSYS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Operating System (OPSYS) Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis. Официален уебсайт: https://operatingsystem.io Купете OPSYS сега!

Токеномика и анализ на цената за Operating System (OPSYS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Operating System (OPSYS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Operating System (OPSYS)

Токеномика на Operating System (OPSYS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Operating System (OPSYS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPSYS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPSYS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPSYS, разгледайте цената в реално време на токените OPSYS!

Прогноза за цената за OPSYS Искате ли да знаете какъв път може да поеме OPSYS? Нашата страница за прогноза за цената OPSYS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OPSYS сега!

