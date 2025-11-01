Информация за цената за OpenLoop (OPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00022987$ 0.00022987 $ 0.00022987 Най-ниска цена $ 0.00000528$ 0.00000528 $ 0.00000528 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.17% Промяна на цената (7д) +1.17%

Цената в реално време за OpenLoop (OPL) е$0.00000567. През последните 24 часа OPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OPL е $ 0.00022987, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000528.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OPL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OpenLoop (OPL)

Пазарна капитализация $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Циркулиращо предлагане 999.62M 999.62M 999.62M Общо предлагане 999,619,246.939596 999,619,246.939596 999,619,246.939596

Текущата пазарна капитализация на OpenLoop е $ 5.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OPL е 999.62M, като общото предлагане е 999619246.939596. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.67K.