Информация за цената за OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.197582 $ 0.197582 $ 0.197582 24-часов нисък $ 0.198987 $ 0.198987 $ 0.198987 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.197582$ 0.197582 $ 0.197582 24-часов висок $ 0.198987$ 0.198987 $ 0.198987 Рекорд за всички времена $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Най-ниска цена $ 0.197582$ 0.197582 $ 0.197582 Промяна на цената (1ч) -0.59% Промяна на цената (1д) +0.08% Промяна на цената (7д) -1.60% Промяна на цената (7д) -1.60%

Цената в реално време за OpenDelta GMCI30 (OG30) е$0.197776. През последните 24 часа OG30 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.197582 до най-висока стойност $ 0.198987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OG30 е $ 0.258621, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.197582.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OG30 има промяна от -0.59% за последния час, +0.08% за 24 часа и -1.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OpenDelta GMCI30 (OG30)

Пазарна капитализация $ 185.93K$ 185.93K $ 185.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 185.93K$ 185.93K $ 185.93K Циркулиращо предлагане 940.00K 940.00K 940.00K Общо предлагане 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

Текущата пазарна капитализация на OpenDelta GMCI30 е $ 185.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OG30 е 940.00K, като общото предлагане е 939999.997995219. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 185.93K.