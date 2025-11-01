Информация за цената за OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 741.36 $ 741.36 $ 741.36 24-часов нисък $ 1,181.43 $ 1,181.43 $ 1,181.43 24-часов висок 24-часов нисък $ 741.36$ 741.36 $ 741.36 24-часов висок $ 1,181.43$ 1,181.43 $ 1,181.43 Рекорд за всички времена $ 1,181.43$ 1,181.43 $ 1,181.43 Най-ниска цена $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Промяна на цената (1ч) +1.53% Промяна на цената (1д) +46.50% Промяна на цената (7д) +51.90% Промяна на цената (7д) +51.90%

Цената в реално време за OpenAI PreStocks (OPENAI) е$1,091.83. През последните 24 часа OPENAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 741.36 до най-висока стойност $ 1,181.43, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OPENAI е $ 1,181.43, а най-ниската цена за всички времена е $ 551.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OPENAI има промяна от +1.53% за последния час, +46.50% за 24 часа и +51.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OpenAI PreStocks (OPENAI)

Пазарна капитализация $ 862.53K$ 862.53K $ 862.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 862.53K$ 862.53K $ 862.53K Циркулиращо предлагане 789.99 789.99 789.99 Общо предлагане 789.989051441 789.989051441 789.989051441

Текущата пазарна капитализация на OpenAI PreStocks е $ 862.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OPENAI е 789.99, като общото предлагане е 789.989051441. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 862.53K.