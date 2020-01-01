Токеномика на OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Открийте ключова информация за OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Официален уебсайт: https://onopen.xyz/

Токеномика и анализ на цената за OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Общо предлагане: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Циркулиращо предлагане: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Рекорд за всички времена: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00025453 $ 0.00025453 $ 0.00025453 Научете повече за цената на OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Токеномика на OPEN Ticketing Ecosystem (OPN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OPN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OPN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OPN, разгледайте цената в реално време на токените OPN!

