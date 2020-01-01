Токеномика на Ooga Booga (OOGA) Открийте ключова информация за Ooga Booga (OOGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ooga Booga (OOGA) Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live. Официален уебсайт: https://www.oogabooga.io Купете OOGA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ooga Booga (OOGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ooga Booga (OOGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 18.63M $ 18.63M $ 18.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Рекорд за всички времена: $ 0.336797 $ 0.336797 $ 0.336797 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02208362 $ 0.02208362 $ 0.02208362 Текуща цена: $ 0.06593 $ 0.06593 $ 0.06593 Научете повече за цената на Ooga Booga (OOGA)

Токеномика на Ooga Booga (OOGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ooga Booga (OOGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OOGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OOGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OOGA, разгледайте цената в реално време на токените OOGA!

Прогноза за цената за OOGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме OOGA? Нашата страница за прогноза за цената OOGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OOGA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!