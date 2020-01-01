Токеномика на oof oof CTO (OOF) Открийте ключова информация за oof oof CTO (OOF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за oof oof CTO (OOF) Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way. Официален уебсайт: http://oofonsol.site/ Купете OOF сега!

Токеномика и анализ на цената за oof oof CTO (OOF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за oof oof CTO (OOF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.25K $ 31.25K $ 31.25K Общо предлагане: $ 975.91M $ 975.91M $ 975.91M Циркулиращо предлагане: $ 975.91M $ 975.91M $ 975.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.25K $ 31.25K $ 31.25K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на oof oof CTO (OOF)

Токеномика на oof oof CTO (OOF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на oof oof CTO (OOF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OOF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OOF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OOF, разгледайте цената в реално време на токените OOF!

