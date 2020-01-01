Токеномика на Ontos (ONTOS) Открийте ключова информация за Ontos (ONTOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ontos (ONTOS) Ontocracia is a community-driven political platform that aggregates and standardizes comprehensive political data from around the world. It gathers official information on countries, legislative bodies, political parties, and politicians and presents it in an intuitive, easy-to-navigate format. The platform employs AI-driven data updates and semi-automated processes to ensure that the information remains current and reliable. By providing accessible political insights via both web and app interfaces, Ontocracia empowers individuals to stay informed and engage in transparent governance, bridging the gap between everyday citizens and political institutions. ⚖️ Официален уебсайт: https://ontocracia.org/ Бяла книга: https://ontocracia.gitbook.io/docs Купете ONTOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Ontos (ONTOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ontos (ONTOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ontos (ONTOS)

Токеномика на Ontos (ONTOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ontos (ONTOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONTOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONTOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONTOS, разгледайте цената в реално време на токените ONTOS!

Прогноза за цената за ONTOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONTOS? Нашата страница за прогноза за цената ONTOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONTOS сега!

