Информация за цената за Onocoy Token (ONO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02132158 24-часов нисък $ 0.02558006 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.084078 Най-ниска цена $ 0.02132158 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -9.59% Промяна на цената (7д) -17.34%

Цената в реално време за Onocoy Token (ONO) е$0.02312488. През последните 24 часа ONO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02132158 до най-висока стойност $ 0.02558006, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONO е $ 0.084078, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02132158.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ONO има промяна от +0.01% за последния час, -9.59% за 24 часа и -17.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Onocoy Token (ONO)

Пазарна капитализация $ 9.27M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.73M Циркулиращо предлагане 400.80M Общо предлагане 809,830,461.9629699

Текущата пазарна капитализация на Onocoy Token е $ 9.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONO е 400.80M, като общото предлагане е 809830461.9629699. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.73M.