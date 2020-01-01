Токеномика на OnlyUp Token (ONLYUP) Открийте ключова информация за OnlyUp Token (ONLYUP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OnlyUp Token (ONLYUP) OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards. Официален уебсайт: https://onlyup.meme/ Бяла книга: https://docs.onlyup.meme/ Купете ONLYUP сега!

Токеномика и анализ на цената за OnlyUp Token (ONLYUP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OnlyUp Token (ONLYUP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 800.24 Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 85.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.39K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на OnlyUp Token (ONLYUP)

Токеномика на OnlyUp Token (ONLYUP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OnlyUp Token (ONLYUP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONLYUP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONLYUP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONLYUP, разгледайте цената в реално време на токените ONLYUP!

Прогноза за цената за ONLYUP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONLYUP? Нашата страница за прогноза за цената ONLYUP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONLYUP сега!

