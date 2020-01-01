Токеномика на OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
Информация за OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data.
Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection
These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions.
The platform architecture consists of:
Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics
Community Ecosystem
Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution
Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
Токеномика и анализ на цената за OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OnlyCalls by Virtuals (CALLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на OnlyCalls by Virtuals (CALLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на OnlyCalls by Virtuals (CALLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CALLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CALLS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
