Информация за цената за OnlyBruvs (BRUVS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) +3.62% Промяна на цената (7д) -1.09% Промяна на цената (7д) -1.09%

Цената в реално време за OnlyBruvs (BRUVS) е--. През последните 24 часа BRUVS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRUVS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRUVS има промяна от -0.79% за последния час, +3.62% за 24 часа и -1.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OnlyBruvs (BRUVS)

Пазарна капитализация $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Общо предлагане 999,943,403.2902949 999,943,403.2902949 999,943,403.2902949

Текущата пазарна капитализация на OnlyBruvs е $ 23.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRUVS е 999.94M, като общото предлагане е 999943403.2902949. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.38K.