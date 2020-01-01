Токеномика на Ongo (ONGO) Открийте ключова информация за Ongo (ONGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ongo (ONGO) Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Официален уебсайт: https://ongo.art

Токеномика и анализ на цената за Ongo (ONGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ongo (ONGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Общо предлагане: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Циркулиращо предлагане: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Рекорд за всички времена: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002512 $ 0.00002512 $ 0.00002512 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ongo (ONGO)

Токеномика на Ongo (ONGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ongo (ONGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONGO, разгледайте цената в реално време на токените ONGO!

Прогноза за цената за ONGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONGO? Нашата страница за прогноза за цената ONGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONGO сега!

