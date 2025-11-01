Информация за цената за OneRing (RING) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00736005 $ 0.00736005 $ 0.00736005 24-часов нисък $ 0.0079205 $ 0.0079205 $ 0.0079205 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00736005$ 0.00736005 $ 0.00736005 24-часов висок $ 0.0079205$ 0.0079205 $ 0.0079205 Рекорд за всички времена $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Най-ниска цена $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Промяна на цената (1ч) -0.71% Промяна на цената (1д) +5.80% Промяна на цената (7д) +2.50% Промяна на цената (7д) +2.50%

Цената в реално време за OneRing (RING) е$0.00783152. През последните 24 часа RING се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00736005 до най-висока стойност $ 0.0079205, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RING е $ 4.81, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00215211.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RING има промяна от -0.71% за последния час, +5.80% за 24 часа и +2.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OneRing (RING)

Пазарна капитализация $ 53.01K$ 53.01K $ 53.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 738.20K$ 738.20K $ 738.20K Циркулиращо предлагане 6.80M 6.80M 6.80M Общо предлагане 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Текущата пазарна капитализация на OneRing е $ 53.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RING е 6.80M, като общото предлагане е 94753393.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 738.20K.