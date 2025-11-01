Информация за цената за Oneoneone (SN111) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.751247 $ 0.751247 $ 0.751247 24-часов нисък $ 0.94226 $ 0.94226 $ 0.94226 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.751247$ 0.751247 $ 0.751247 24-часов висок $ 0.94226$ 0.94226 $ 0.94226 Рекорд за всички времена $ 0.94226$ 0.94226 $ 0.94226 Най-ниска цена $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Промяна на цената (1ч) -0.07% Промяна на цената (1д) +23.95% Промяна на цената (7д) +24.89% Промяна на цената (7д) +24.89%

Цената в реално време за Oneoneone (SN111) е$0.931447. През последните 24 часа SN111 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.751247 до най-висока стойност $ 0.94226, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN111 е $ 0.94226, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.326681.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN111 има промяна от -0.07% за последния час, +23.95% за 24 часа и +24.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Oneoneone (SN111)

Пазарна капитализация $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Циркулиращо предлагане 1.56M 1.56M 1.56M Общо предлагане 1,555,792.151557242 1,555,792.151557242 1,555,792.151557242

Текущата пазарна капитализация на Oneoneone е $ 1.45M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN111 е 1.56M, като общото предлагане е 1555792.151557242. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.45M.