Информация за One World Chain (OWCT) One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT. Официален уебсайт: https://oneworldchain.org/ Бяла книга: https://docs.oneworldchain.org/ Купете OWCT сега!

Токеномика и анализ на цената за One World Chain (OWCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за One World Chain (OWCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.45K $ 24.45K $ 24.45K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.45K $ 24.45K $ 24.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00381587 $ 0.00381587 $ 0.00381587 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00116357 $ 0.00116357 $ 0.00116357 Научете повече за цената на One World Chain (OWCT)

Токеномика на One World Chain (OWCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на One World Chain (OWCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OWCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OWCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OWCT, разгледайте цената в реално време на токените OWCT!

