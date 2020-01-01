Токеномика на ONE PUNCH CAT (PUNCH) Открийте ключова информация за ONE PUNCH CAT (PUNCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ONE PUNCH CAT (PUNCH) One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Официален уебсайт: https://punchonsolana.com Бяла книга: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Купете PUNCH сега!

Токеномика и анализ на цената за ONE PUNCH CAT (PUNCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ONE PUNCH CAT (PUNCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Общо предлагане: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M Циркулиращо предлагане: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00361979 $ 0.00361979 $ 0.00361979 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Токеномика на ONE PUNCH CAT (PUNCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ONE PUNCH CAT (PUNCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUNCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUNCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUNCH, разгледайте цената в реално време на токените PUNCH!

Прогноза за цената за PUNCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUNCH? Нашата страница за прогноза за цената PUNCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUNCH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!