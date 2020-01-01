Токеномика на Oncology Network (ONC) Открийте ключова информация за Oncology Network (ONC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Oncology Network (ONC) Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Официален уебсайт: https://oncologynetwork.org/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Купете ONC сега!

Токеномика и анализ на цената за Oncology Network (ONC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oncology Network (ONC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 132.14K $ 132.14K $ 132.14K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 189.83K $ 189.83K $ 189.83K Рекорд за всички времена: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00018984 $ 0.00018984 $ 0.00018984 Научете повече за цената на Oncology Network (ONC)

Токеномика на Oncology Network (ONC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oncology Network (ONC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ONC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ONC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ONC, разгледайте цената в реално време на токените ONC!

Прогноза за цената за ONC Искате ли да знаете какъв път може да поеме ONC? Нашата страница за прогноза за цената ONC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ONC сега!

