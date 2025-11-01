Информация за цената за Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 24-часов нисък $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 24-часов висок $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Рекорд за всички времена $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Най-ниска цена $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +0.14% Промяна на цената (7д) +0.28% Промяна на цената (7д) +0.28%

Цената в реално време за Onchain Yield Coin (ONYC) е$1.043. През последните 24 часа ONYC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.04 до най-висока стойност $ 1.045, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONYC е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ONYC има промяна от +0.18% за последния час, +0.14% за 24 часа и +0.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Onchain Yield Coin (ONYC)

Пазарна капитализация $ 104.09M$ 104.09M $ 104.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 104.09M$ 104.09M $ 104.09M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 99,999,997.1550021 99,999,997.1550021 99,999,997.1550021

Текущата пазарна капитализация на Onchain Yield Coin е $ 104.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONYC е 100.00M, като общото предлагане е 99999997.1550021. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 104.09M.