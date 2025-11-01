Onchain Yield Coin цена (ONYC)
+0.18%
+0.14%
+0.28%
+0.28%
Цената в реално време за Onchain Yield Coin (ONYC) е$1.043. През последните 24 часа ONYC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.04 до най-висока стойност $ 1.045, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONYC е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.005.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ONYC има промяна от +0.18% за последния час, +0.14% за 24 часа и +0.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Onchain Yield Coin е $ 104.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONYC е 100.00M, като общото предлагане е 99999997.1550021. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 104.09M.
През днешния ден промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0014479.
През последните 30 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0100463846.
През последните 60 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0219482662.
През последните 90 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0348470574564056.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.0014479
|+0.14%
|30 дни
|$ +0.0100463846
|+0.96%
|60 дни
|$ +0.0219482662
|+2.10%
|90 дни
|$ +0.0348470574564056
|+3.46%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
