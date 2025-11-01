БорсаDEX+
Цената в реално време на Onchain Yield Coin днес е 1.043 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ONYC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ONYC в MEXC сега.

Onchain Yield Coin цена (ONYC)

1 ONYC към USD - цена в реално време:

$1.043
$1.043$1.043
+0.10%1D
mexc
Onchain Yield Coin (ONYC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:02:11 (UTC+8)

Информация за цената за Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
24-часов нисък
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
24-часов висок

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.18%

+0.14%

+0.28%

+0.28%

Цената в реално време за Onchain Yield Coin (ONYC) е$1.043. През последните 24 часа ONYC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.04 до най-висока стойност $ 1.045, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONYC е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.005.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ONYC има промяна от +0.18% за последния час, +0.14% за 24 часа и +0.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.09M
$ 104.09M$ 104.09M

--
----

$ 104.09M
$ 104.09M$ 104.09M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.1550021
99,999,997.1550021 99,999,997.1550021

Текущата пазарна капитализация на Onchain Yield Coin е $ 104.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONYC е 100.00M, като общото предлагане е 99999997.1550021. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 104.09M.

История на цените за Onchain Yield Coin (ONYC) USD

През днешния ден промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0014479.
През последните 30 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0100463846.
През последните 60 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0219482662.
През последните 90 дни промяната в цената на Onchain Yield Coin към USD беше $ +0.0348470574564056.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0014479+0.14%
30 дни$ +0.0100463846+0.96%
60 дни$ +0.0219482662+2.10%
90 дни$ +0.0348470574564056+3.46%

Какво е Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Onchain Yield Coin (ONYC) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Onchain Yield Coin (USD)

Колко ще струва Onchain Yield Coin (ONYC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Onchain Yield Coin (ONYC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Onchain Yield Coin.

Проверете прогнозата за цената за Onchain Yield Coin сега!

ONYC към местни валути

Токеномика на Onchain Yield Coin (ONYC)

Разбирането на токеномиката на Onchain Yield Coin (ONYC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ONYC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Onchain Yield Coin (ONYC)

Колко струва Onchain Yield Coin (ONYC) днес?
Цената в реално време на ONYC в USD е 1.043 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ONYC към USD?
Текущата цена на ONYC към USD е $ 1.043. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Onchain Yield Coin?
Пазарната капитализация за ONYC е $ 104.09M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ONYC?
Циркулиращото предлагане на ONYC е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ONYC?
ONYC постигна ATH цена от 1.045 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ONYC?
ONYC достигна ATL цена от 1.005 USD.
Какъв е обемът на търговията на ONYC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ONYC е -- USD.
Ще се повиши ли ONYC тази година?
ONYC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ONYC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Onchain Yield Coin (ONYC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

