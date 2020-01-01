Токеномика на OnChain Pepe 404 (OCP404) Открийте ключова информация за OnChain Pepe 404 (OCP404), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OnChain Pepe 404 (OCP404) 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Официален уебсайт: https://onchainpepe.xyz Купете OCP404 сега!

Токеномика и анализ на цената за OnChain Pepe 404 (OCP404) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OnChain Pepe 404 (OCP404), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Общо предлагане: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Циркулиращо предлагане: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Рекорд за всички времена: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Текуща цена: $ 532.05 $ 532.05 $ 532.05 Научете повече за цената на OnChain Pepe 404 (OCP404)

Токеномика на OnChain Pepe 404 (OCP404): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OnChain Pepe 404 (OCP404) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OCP404 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OCP404 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OCP404, разгледайте цената в реално време на токените OCP404!

Прогноза за цената за OCP404 Искате ли да знаете какъв път може да поеме OCP404? Нашата страница за прогноза за цената OCP404 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OCP404 сега!

