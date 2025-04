Какво е Onchain Finance and Culture (OFAC)

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

Onchain Finance and Culture (OFAC) ресурс Официален уеб сайт