OnChain Battles цена (OCB)
--
--
0.00%
0.00%
Цената в реално време за OnChain Battles (OCB) е$0.00015647. През последните 24 часа OCB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OCB е $ 0.00697617, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015381.
Що се отнася до краткосрочното представяне, OCB има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на OnChain Battles е $ 7.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OCB е 50.00M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.82K.
През днешния ден промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ -0.0001357218.
През последните 90 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ -0.004332736004684077.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|--
|30 дни
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 дни
|$ -0.0001357218
|-86.73%
|90 дни
|$ -0.004332736004684077
|-96.51%
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
Колко ще струва OnChain Battles (OCB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OnChain Battles (OCB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OnChain Battles.
Проверете прогнозата за цената за OnChain Battles сега!
Разбирането на токеномиката на OnChain Battles (OCB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OCB сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
