БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на OnChain Battles днес е 0.00015647 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OCB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OCB в MEXC сега.Цената в реално време на OnChain Battles днес е 0.00015647 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OCB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OCB в MEXC сега.

Повече за OCB

OCBценова информация

Какво представлява OCB

Официален уебсайт на OCB

Токеномика на OCB

OCB ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

OnChain Battles Лого

OnChain Battles цена (OCB)

Не се намира в списъка

1 OCB към USD - цена в реално време:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
OnChain Battles (OCB) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:28:51 (UTC+8)

Информация за цената за OnChain Battles (OCB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0.00015381
$ 0.00015381$ 0.00015381

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за OnChain Battles (OCB) е$0.00015647. През последните 24 часа OCB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OCB е $ 0.00697617, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015381.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OCB има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на OnChain Battles е $ 7.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OCB е 50.00M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.82K.

История на цените за OnChain Battles (OCB) USD

През днешния ден промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ -0.0001357218.
През последните 90 дни промяната в цената на OnChain Battles към USD беше $ -0.004332736004684077.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ -0.0001357218-86.73%
90 дни$ -0.004332736004684077-96.51%

Какво е OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

OnChain Battles (OCB) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за OnChain Battles (USD)

Колко ще струва OnChain Battles (OCB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OnChain Battles (OCB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OnChain Battles.

Проверете прогнозата за цената за OnChain Battles сега!

OCB към местни валути

Токеномика на OnChain Battles (OCB)

Разбирането на токеномиката на OnChain Battles (OCB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OCB сега!

Хората също питат: Други въпроси относно OnChain Battles (OCB)

Колко струва OnChain Battles (OCB) днес?
Цената в реално време на OCB в USD е 0.00015647 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OCB към USD?
Текущата цена на OCB към USD е $ 0.00015647. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OnChain Battles?
Пазарната капитализация за OCB е $ 7.82K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OCB?
Циркулиращото предлагане на OCB е 50.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OCB?
OCB постигна ATH цена от 0.00697617 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OCB?
OCB достигна ATL цена от 0.00015381 USD.
Какъв е обемът на търговията на OCB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OCB е -- USD.
Ще се повиши ли OCB тази година?
OCB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OCB за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:28:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за OnChain Battles (OCB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,650.79
$109,650.79$109,650.79

-0.51%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.48
$3,857.48$3,857.48

-0.08%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02841
$0.02841$0.02841

-11.71%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.40
$187.40$187.40

-0.40%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.48
$3,857.48$3,857.48

-0.08%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,650.79
$109,650.79$109,650.79

-0.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.40
$187.40$187.40

-0.40%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5115
$2.5115$2.5115

-0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.97
$1,087.97$1,087.97

+0.33%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000786
$0.0000786$0.0000786

+57.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09780
$0.09780$0.09780

+878.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000475
$0.000475$0.000475

+137.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000110
$0.00000110$0.00000110

+71.87%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7998
$0.7998$0.7998

+55.39%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%