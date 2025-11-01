Информация за цената за OnChain Battles (OCB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00697617 Най-ниска цена $ 0.00015381 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за OnChain Battles (OCB) е$0.00015647. През последните 24 часа OCB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OCB е $ 0.00697617, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015381.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OCB има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OnChain Battles (OCB)

Пазарна капитализация $ 7.82K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.82K Циркулиращо предлагане 50.00M Общо предлагане 50,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на OnChain Battles е $ 7.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OCB е 50.00M, като общото предлагане е 50000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.82K.