Информация за цената за Omnipair (OMFG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.560405 $ 0.560405 $ 0.560405 24-часов нисък $ 0.637653 $ 0.637653 $ 0.637653 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.560405$ 0.560405 $ 0.560405 24-часов висок $ 0.637653$ 0.637653 $ 0.637653 Рекорд за всички времена $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Най-ниска цена $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -9.01% Промяна на цената (7д) -1.22% Промяна на цената (7д) -1.22%

Цената в реално време за Omnipair (OMFG) е$0.579911. През последните 24 часа OMFG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.560405 до най-висока стойност $ 0.637653, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OMFG е $ 1.86, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.335642.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OMFG има промяна от -0.00% за последния час, -9.01% за 24 часа и -1.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Omnipair (OMFG)

Пазарна капитализация $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Циркулиращо предлагане 12.00M 12.00M 12.00M Общо предлагане 11,999,979.300138 11,999,979.300138 11,999,979.300138

Текущата пазарна капитализация на Omnipair е $ 6.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OMFG е 12.00M, като общото предлагане е 11999979.300138. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.96M.