Токеномика на Omni Consumer Protocol (OCP)
Информация за Omni Consumer Protocol (OCP)
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.
This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.
The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.
Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.
Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
Токеномика и анализ на цената за Omni Consumer Protocol (OCP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Omni Consumer Protocol (OCP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Omni Consumer Protocol (OCP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Omni Consumer Protocol (OCP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой OCP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой OCP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на OCP, разгледайте цената в реално време на токените OCP!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.