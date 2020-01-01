Токеномика на OMEGA (OMEGA) Открийте ключова информация за OMEGA (OMEGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

OMEGA is more than a meme coin—it's a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join. OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

Токеномика и анализ на цената за OMEGA (OMEGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OMEGA (OMEGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 197.19K $ 197.19K $ 197.19K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 197.19K $ 197.19K $ 197.19K Рекорд за всички времена: $ 0.00487617 $ 0.00487617 $ 0.00487617 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00013719 $ 0.00013719 $ 0.00013719 Текуща цена: $ 0.00019719 $ 0.00019719 $ 0.00019719 Научете повече за цената на OMEGA (OMEGA)

Токеномика на OMEGA (OMEGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OMEGA (OMEGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OMEGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OMEGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OMEGA, разгледайте цената в реално време на токените OMEGA!

Прогноза за цената за OMEGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме OMEGA? Нашата страница за прогноза за цената OMEGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

