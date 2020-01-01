Токеномика на Olive Cash (OLIVE) Открийте ключова информация за Olive Cash (OLIVE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Olive Cash (OLIVE) OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Официален уебсайт: https://olive.cash/ Купете OLIVE сега!

Токеномика и анализ на цената за Olive Cash (OLIVE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Olive Cash (OLIVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.55K $ 27.55K $ 27.55K Общо предлагане: $ 36.74M $ 36.74M $ 36.74M Циркулиращо предлагане: $ 36.24M $ 36.24M $ 36.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.93K $ 27.93K $ 27.93K Рекорд за всички времена: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00076011 $ 0.00076011 $ 0.00076011 Научете повече за цената на Olive Cash (OLIVE)

Токеномика на Olive Cash (OLIVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Olive Cash (OLIVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OLIVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OLIVE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OLIVE, разгледайте цената в реално време на токените OLIVE!

Прогноза за цената за OLIVE Искате ли да знаете какъв път може да поеме OLIVE? Нашата страница за прогноза за цената OLIVE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OLIVE сега!

