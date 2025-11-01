Информация за цената за OKX Mascot (WALLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +10.62% Промяна на цената (7д) +10.62%

Цената в реално време за OKX Mascot (WALLY) е--. През последните 24 часа WALLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WALLY е $ 0.00780088, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WALLY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +10.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OKX Mascot (WALLY)

Пазарна капитализация $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Текущата пазарна капитализация на OKX Mascot е $ 6.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WALLY е 999.97M, като общото предлагане е 999970448.449221. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.16K.