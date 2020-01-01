Токеномика на okbet (OK) Открийте ключова информация за okbet (OK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за okbet (OK) ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. Официален уебсайт: https://tryokbet.com/ Бяла книга: https://docs.tryokbet.com/introduction Купете OK сега!

Токеномика и анализ на цената за okbet (OK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за okbet (OK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 136.39K $ 136.39K $ 136.39K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 136.39K $ 136.39K $ 136.39K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001367 $ 0.0001367 $ 0.0001367 Научете повече за цената на okbet (OK)

Токеномика на okbet (OK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на okbet (OK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OK, разгледайте цената в реално време на токените OK!

