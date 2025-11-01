Информация за цената за OKBDOGE (OKBDOGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -5.15% Промяна на цената (7д) -18.21% Промяна на цената (7д) -18.21%

Цената в реално време за OKBDOGE (OKBDOGE) е--. През последните 24 часа OKBDOGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OKBDOGE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OKBDOGE има промяна от -0.01% за последния час, -5.15% за 24 часа и -18.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OKBDOGE (OKBDOGE)

Пазарна капитализация $ 47.82K$ 47.82K $ 47.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.82K$ 47.82K $ 47.82K Циркулиращо предлагане 210.00B 210.00B 210.00B Общо предлагане 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на OKBDOGE е $ 47.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OKBDOGE е 210.00B, като общото предлагане е 210000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.82K.