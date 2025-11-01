Информация за цената за OID (OID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00276221$ 0.00276221 $ 0.00276221 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +4.49% Промяна на цената (1д) +3.84% Промяна на цената (7д) -31.68% Промяна на цената (7д) -31.68%

Цената в реално време за OID (OID) е--. През последните 24 часа OID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OID е $ 0.00276221, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OID има промяна от +4.49% за последния час, +3.84% за 24 часа и -31.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OID (OID)

Пазарна капитализация $ 193.46K$ 193.46K $ 193.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 193.46K$ 193.46K $ 193.46K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на OID е $ 193.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OID е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 193.46K.