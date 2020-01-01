Токеномика на OHO Blockchain (OHO) Открийте ключова информация за OHO Blockchain (OHO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OHO Blockchain (OHO) OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Официален уебсайт: https://www.oho.ai Купете OHO сега!

Токеномика и анализ на цената за OHO Blockchain (OHO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OHO Blockchain (OHO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.02M $ 31.02M $ 31.02M Общо предлагане: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Циркулиращо предлагане: $ 24.14B $ 24.14B $ 24.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.82M $ 57.82M $ 57.82M Рекорд за всички времена: $ 0.05413 $ 0.05413 $ 0.05413 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00128493 $ 0.00128493 $ 0.00128493 Научете повече за цената на OHO Blockchain (OHO)

Токеномика на OHO Blockchain (OHO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OHO Blockchain (OHO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OHO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OHO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OHO, разгледайте цената в реално време на токените OHO!

Прогноза за цената за OHO Искате ли да знаете какъв път може да поеме OHO? Нашата страница за прогноза за цената OHO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OHO сега!

