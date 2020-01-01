Токеномика на Oggy Inu (OGGY) Открийте ключова информация за Oggy Inu (OGGY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Oggy Inu (OGGY) What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. Официален уебсайт: https://oggyinu.com Купете OGGY сега!

Токеномика и анализ на цената за Oggy Inu (OGGY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Oggy Inu (OGGY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 187.27K $ 187.27K $ 187.27K Общо предлагане: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T Циркулиращо предлагане: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T FDV (оценка при пълна реализация): $ 187.27K $ 187.27K $ 187.27K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Oggy Inu (OGGY)

Токеномика на Oggy Inu (OGGY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Oggy Inu (OGGY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OGGY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OGGY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OGGY, разгледайте цената в реално време на токените OGGY!

Прогноза за цената за OGGY Искате ли да знаете какъв път може да поеме OGGY? Нашата страница за прогноза за цената OGGY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OGGY сега!

