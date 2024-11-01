Токеномика на OG Peanut (PEANUT) Открийте ключова информация за OG Peanut (PEANUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OG Peanut (PEANUT) Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future. Официален уебсайт: https://peanut-hub.com Купете PEANUT сега!

Токеномика и анализ на цената за OG Peanut (PEANUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OG Peanut (PEANUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 515.05K $ 515.05K $ 515.05K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 515.05K $ 515.05K $ 515.05K Рекорд за всички времена: $ 0.02235476 $ 0.02235476 $ 0.02235476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00051518 $ 0.00051518 $ 0.00051518 Научете повече за цената на OG Peanut (PEANUT)

Токеномика на OG Peanut (PEANUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OG Peanut (PEANUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEANUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEANUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEANUT, разгледайте цената в реално време на токените PEANUT!

Прогноза за цената за PEANUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEANUT? Нашата страница за прогноза за цената PEANUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEANUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!