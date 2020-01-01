Токеномика на Official Tiger King (EXOTIC) Открийте ключова информация за Official Tiger King (EXOTIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Official Tiger King (EXOTIC) This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Официален уебсайт: https://officialexotic.com/ Купете EXOTIC сега!

Токеномика и анализ на цената за Official Tiger King (EXOTIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Official Tiger King (EXOTIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Общо предлагане: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Циркулиращо предлагане: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.90K $ 23.90K $ 23.90K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Official Tiger King (EXOTIC)

Токеномика на Official Tiger King (EXOTIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Official Tiger King (EXOTIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EXOTIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EXOTIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EXOTIC, разгледайте цената в реално време на токените EXOTIC!

Прогноза за цената за EXOTIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме EXOTIC? Нашата страница за прогноза за цената EXOTIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EXOTIC сега!

